Мадьяр: Новые власти Венгрии расследуют возможные связи Сийярто с Россией

Обновленное правительство Венгрии настояло на проведении расследования в отношении бывшего министра иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петера Сийярто. Его подозревают в поддержании связей с Россией. Расследование уже начато правоохранительными органами, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на пресс-конференции в Будапеште.
Политик добавил, что пока не будет раскрывать какие-либо детали процесса, поскольку в деле фигурирует множество документов, которые содержат государственную тайну и касаются внешней политики.
Премьер пообещал поделиться деталями, как только будет что-то такое, что можно раскрыть гражданам.
Ранее сайт kp.ru писал, что из-за внутренней проверки венгерского министерства внутренних дел более 40 сотрудников ведомства, которые работали с Сийярто, вынуждены были покинуть свои посты.