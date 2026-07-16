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Мадьяр: Новые власти Венгрии расследуют возможные связи Сийярто с Россией

Премьер-министр Венгрии не стал раскрывать подробности расследования в отношении бывшего министра иностранных дел.

Обновленное правительство Венгрии настояло на проведении расследования в отношении бывшего министра иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петера Сийярто. Его подозревают в поддержании связей с Россией. Расследование уже начато правоохранительными органами, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на пресс-конференции в Будапеште.

Политик добавил, что пока не будет раскрывать какие-либо детали процесса, поскольку в деле фигурирует множество документов, которые содержат государственную тайну и касаются внешней политики.

Премьер пообещал поделиться деталями, как только будет что-то такое, что можно раскрыть гражданам.

Ранее сайт kp.ru писал, что из-за внутренней проверки венгерского министерства внутренних дел более 40 сотрудников ведомства, которые работали с Сийярто, вынуждены были покинуть свои посты.

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