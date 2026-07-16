В поисках папы: что известно о мультфильме «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Лунтик наслаждается жизнью на Луне, где живет вместе со своей мамой, и регулярно летает в гости к своим друзьям на Землю. Но однажды он задается вопросом: где его папа? Мама Лунтика рассказала, что его отец исчез на обратной стороне Луны, но когда-нибудь он обязательно вернется. Однако Лунтик не хочет ждать и вместе со своим другом — кузнечиком Кузей — отправляется на поиски папы. За ними увязываются вредные гусеницы Вупсень и Пупсень, которые вносят сумятицу в любой план. Героев на их пути ждут невероятные и опасные приключения.