В поисках папы: что известно о мультфильме «Лунтик. Обратная сторона Луны»

27 августа состоится премьера полнометражного мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны». Зрителей ждет история, которая откроет новые тайны этого мира — главный герой отправится на поиски своего отца. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
Лунтик наслаждается жизнью на Луне, где живет вместе со своей мамой, и регулярно летает в гости к своим друзьям на Землю. Но однажды он задается вопросом: где его папа? Мама Лунтика рассказала, что его отец исчез на обратной стороне Луны, но когда-нибудь он обязательно вернется. Однако Лунтик не хочет ждать и вместе со своим другом — кузнечиком Кузей — отправляется на поиски папы. За ними увязываются вредные гусеницы Вупсень и Пупсень, которые вносят сумятицу в любой план. Героев на их пути ждут невероятные и опасные приключения.
Актеры озвучивания.
Анна Слынько — Лунтик;Мария Цветкова-Овсянникова — мама Лунтика;Максим Сергеев — папа Лунтика;Юлия Зорькина— Кузя и Баба Капа;Олег Куликович — Вупсень и Пупсень;Константин Бронзит— Ворон;Анатолий Петров — Дед Шер, Корней Корнеевич и Паук Шнюк;Валерий Смекалов — Мотыль;Антон Савенков — Плывун;Сергей Бурунов и Ксения Бржезовская — детеныши Лунных пчел.
Создатели.
Производство — студия анимационного кино «Мельница», кинокомпания СТВ и телеканал «Россия»;Режиссер и сценарист — Дарина Шмидт;Продюсеры — Александр Боярский, Сергей Сельянов и Антон Златопольский.
Факты о мультфильме.
В 2026 году франшиза о Лунтике отмечает свое 20-летие — 1 сентября 2006 года начал транслироваться первый сезон мультсериала «Приключения Лунтика и его друзей»; «Лунтик. Обратная сторона Луны» станет продолжением полнометражного мультфильма «Лунтик. Возвращение домой», вышедшего в 2024 году и собравшего в прокате свыше 500 миллионов рублей, а также ставшего лауреатом премии «Ника» в категории «Лучший анимационный фильм».Режиссер и сценарист картины Дарина Шмидт работала и над первым полнометражным мультфильмом о Лунтике, а также над анимационными франшизами «Три богатыря», «Три кота» и «Иван Царевич и Серый Волк».
А 6 августа состоится премьера полнометражного фильма «Смешарики. Сквозь вселенные», сочетающего мультипликацию и реальную киносъемку. Сценаристом картины стал известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Что еще известно о фильме — в материале «Вечерней Москвы».