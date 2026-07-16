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Оператора телесуфлера Трампа отстранили от работы из-за ставок на речи главы США

Оператора телесуфлера президента США Дональда Трампа, Габриэля Переса, отстранили от работы из-за того, что он делал ставки на содержание речей американского лидера. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

Оператора телесуфлера президента США Дональда Трампа, Габриэля Переса, отстранили от работы из-за того, что он делал ставки на содержание речей американского лидера. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

— У Белого дома крайне строгие этические правила в отношении подобных вопросов, и, как я только что вам сказала, этот человек здесь больше не работает. Он будет в административном неоплачиваемом отпуске, — заявила она.

По словам Левитт, соответствующее решение принял лично Трамп, передает РИА Новости.

В январе онлайн-платформа прогнозов Polymarket отказалась выплачивать выигрыши пользователям, которые сделали ставки на вторжение США в Венесуэлу. В сообщении на сайте компании уточняется, что выплаты будут произведены только в случае, если Вашингтон действительно начнет операцию по установлению контроля над территорией латиноамериканской страны.

Еще в 2024 году букмекеры начали принимать ставки на то, что Дональд Трамп закончит конфликт на Украине за три месяца. Polymarket оценивал вероятность этого в 38 процентов.

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