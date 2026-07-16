Мелони и её коалиция вступились за осуждённого убийцу-ювелира

Правящая коалиция Италии во главе с премьер-министром Джорджей Мелони выступила с инициативой о помиловании 72-летнего ювелира Марио Роджеро, осужденного за убийство двух грабителей. Соответствующие обращения официально поддержаны на уровне правительства, сообщает Reuters.
Инцидент, ставший предметом судебного разбирательства, произошел в 2021 году в небольшом городке Гринцане-Кавур. Владелец магазина открыл огонь по нападавшим, в результате чего двое из них скончались, а третий получил ранения. Суд квалифицировал действия пенсионера как превышение пределов необходимой самообороны и назначил наказание в виде 14 лет и 9 месяцев лишения свободы.
Инициативу о смягчении участи осужденного поддержали все партии, входящие в правящую коалицию. Как отмечается в совместном заявлении политических сил, они намерены организовать сбор подписей под прошением о помиловании. Главным аргументом для пересмотра приговора называется преклонный возраст подсудимого: любой длительный срок заключения для него фактически равносилен пожизненному.
Процедура помилования в Италии предусматривает, что собранные петиции направляются на рассмотрение в Министерство юстиции. Окончательное решение по данному вопросу принимает президент страны Серджо Маттарелла.
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