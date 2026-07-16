Мелони и её коалиция вступились за осуждённого убийцу-ювелира

Инцидент, ставший предметом судебного разбирательства, произошел в 2021 году в небольшом городке Гринцане-Кавур. Владелец магазина открыл огонь по нападавшим, в результате чего двое из них скончались, а третий получил ранения. Суд квалифицировал действия пенсионера как превышение пределов необходимой самообороны и назначил наказание в виде 14 лет и 9 месяцев лишения свободы.