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Конгрессвумен США Луна заявила, что проведет слушания об отмывании денег Киевом

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что проведет слушания об отмывании денег Украиной и поддержке Киевом экс-президента США Джо Байдена на американских выборах в 2024 году.

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что проведет слушания об отмывании денег Украиной и поддержке Киевом экс-президента США Джо Байдена на американских выборах в 2024 году.

По словам конгрессвумен, в основе обсуждений лягут рассекреченные документы Офиса директора национальной разведки (ODNI) и экс-директора нацразведки Тулси Габбард.

Ранее Луна уже обвиняла Демократическую партию в намеренном затягивании конфликта на Украине. По ее версии, это делалось для реализации коррупционных схем по отмыванию миллиардов долларов из бюджета США в политических целях.

— Я проведу слушания по рассекреченным документам, опубликованным ODNI, — написала политик на своей странице в X.

Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, заявила о том, что новые данные, полученные от Национального антикоррупционного бюро Украины, свидетельствуют о появлении «авторитарной сети мафиозного типа» в ближайшем окружении главы государства.

Ее заявления прозвучали на фоне публикации новых данных о расследовании в области коррупции, проводимом НАБУ. Так, в статье упоминается бизнесмен Тимур Миндич, соратник Зеленского, который, предположительно, обсуждал многомиллионные оборонные контракты с прежним главой Министерства обороны Рустемом Умеровым.

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