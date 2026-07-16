«Известия»: Хакера, с которым спутали россиянина в Армении, осудили в России

В 2024 году хакера Александра Ермакова, которого перепутали с задержанным в Армении россиянином, приговорили к двум годам ограничения свободы по делу о создании и распространении вредоносных компьютерных программ. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили «Известия» со ссылкой на материалы дела.
В документах говорится, что в период с марта 2021 по апрель 2022 года обвиняемый с неустановленными лицами ради личной выгоды создал и продал неизвестному заказчику вредоносное программное обеспечение под названием SugarLocker. Предназначение этого вируса заключалось в том, чтобы незаконно портить, блокировать или копировать чужие данные на компьютерах жертв.
Помимо самой программы, фигуранты передали заказчику доступ к программной панели управления, которая находилась в скрытой сети Tor. В то же время дело Ермакова рассмотрели в особом порядке. Хакер полностью признал вину, заявил, что осознает характер и последствия своих действий, а также раскаивается. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, совершенные группой лиц по предварительному сговору»), передает газета.
16 июля стало известно, что власти Армении перепутали туриста из Омска с разыскиваемым хакером, из-за чего теперь мужчину экстрадируют в США. Изначально Александр Ермаков приехал в страну с женой на отдых, но перед вылетом на родину его задержали.