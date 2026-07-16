«Известия»: Хакера, с которым спутали россиянина в Армении, осудили в России

Помимо самой программы, фигуранты передали заказчику доступ к программной панели управления, которая находилась в скрытой сети Tor. В то же время дело Ермакова рассмотрели в особом порядке. Хакер полностью признал вину, заявил, что осознает характер и последствия своих действий, а также раскаивается. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, совершенные группой лиц по предварительному сговору»), передает газета.