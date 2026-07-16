Журналист Владимир Соловьев в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche выразил мнение, что масштабная война в Европе неизбежна. По словам телеведущего, это является прямым следствием курса европейских правительств на эскалацию ситуации вокруг Украины.
Соловьев также заявил, что Россия была готова к мирному урегулированию во время переговоров в Стамбуле, однако этому якобы воспрепятствовали бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон, настояв на продолжении боевых действий.
— Москва не откажется от своих целей под внешним давлении, и народ России готов отдать свои жизни, если это потребуется, но не сдаться, — передает слова журналиста издание.
Глава Министерства иностранных дел Литвы Кестутис Будри выразил мнение, что Североатлантическому альянсу следует напасть на Калининградскую область, чтобы продемонстрировать России мощь военного блока.
Военный корреспондент Александр Коц в сентябре 2025 года обратил внимание на учения Grand Eagle 2025, в рамках которых отрабатывалось продвижение армии Европы через Литву. 65‑километровый коридор считается наиболее уязвимым участком и основным путем к Калининградской области.