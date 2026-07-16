Соловьев также заявил, что Россия была готова к мирному урегулированию во время переговоров в Стамбуле, однако этому якобы воспрепятствовали бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон, настояв на продолжении боевых действий.