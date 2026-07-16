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Выставка о похищенном у России скифском золоте открылась в Польше

Выставка «Крымское золото: “цивилизованная” Европа грабит российские сокровища» о похищенном у России скифском золоте открылась в Варшаве. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило посольство РФ в Польше.

Выставка «Крымское золото: “цивилизованная” Европа грабит российские сокровища» о похищенном у России скифском золоте открылась в Варшаве. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило посольство РФ в Польше.

Коллекция включает в себя оружие и доспехи, украшения, ритуальные артефакты, предметы и орудия быта различных культур. Ее основой являются драгоценные украшения III — II веков до нашей эры, найденные в Усть-Альминском городище в Бахчисарайском районе Крыма.

— Похищенные при помощи Запада ценные экспонаты в настоящее время незаконно удерживаются киевским режимом, — говорится в сообщении.

Отказ в возвращении ценностей крымских музеев нарушает принцип неделимости и неразрывности музейных коллекций. Об этом 12 марта заявили в пресс-службе Министерства культуры России в связи с решением Верховного суда Нидерландов передать Украине экспонаты международной выставки «Крым — золотой остров в Черном море», которая проходила в Бонне и Амстердаме в 2013—2014 годах.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц органов власти Нидерландов и Украины из-за хищения культурных ценностей «крымской коллекции».

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