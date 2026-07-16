Белый дом взял под контроль вспышку «взрывной» диареи в Мичигане

Белый дом держит на контроле ситуацию со вспышкой паразитарной инфекции в штате Мичиган, вызывающей тяжелую диарею. Об этом заявила пресс-секретарь администрации Каролин Левитт на брифинге, комментируя сообщения агентства Associated Press о росте заболеваемости в регионе.
По словам Левитт, она принимала участие в совещаниях, посвященных данной проблеме. Представитель Белого дома подчеркнула, что власти работают над усовершенствованием методов диагностики, разрабатывают рекомендации по профилактике и пытаются установить источник вспышки.
Речь идет о заболевании, известном как циклоспороз. Инфекция, как правило, не представляет смертельной угрозы и поддается лечению антибиотиками. Чаще всего вспышки регистрируются в теплый период года — весной и летом. Возбудитель попадает в организм через зараженные свежие овощи и фрукты, а также через воду, содержащую паразита.
На Мичиган в настоящее время приходится более 2,6 тысячи случаев из примерно трех тысяч, зафиксированных по всей стране. Власти продолжают расследование, чтобы установить точный источник распространения инфекции.
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