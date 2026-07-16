Белый дом взял под контроль вспышку «взрывной» диареи в Мичигане

Речь идет о заболевании, известном как циклоспороз. Инфекция, как правило, не представляет смертельной угрозы и поддается лечению антибиотиками. Чаще всего вспышки регистрируются в теплый период года — весной и летом. Возбудитель попадает в организм через зараженные свежие овощи и фрукты, а также через воду, содержащую паразита.