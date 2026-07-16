Россиянам напомнили, чем грозит поедание немытых овощей с грядки

Употребление немытых овощей, ягод и фруктов грозит серьезными последствиями для здоровья, вплоть до менингита. Об этом в беседе с «Абзацем» сообщила врач-инфекционист Елена Мескина.
«Прежде всего это кишечные инфекции, включая сальмонеллез, диарею и прочее. …Они могут привести к серьезному воспалению кишечника либо к серьезному обезвоживанию, которое требует помощи в больнице», — сказала она.
По ее словам, также есть риск глистных инвазий, так как в земле могут находиться различные возбудители. Их могут занести животные, которые бегают по участку.
Отдельно специалист выделила листериоз. Обычно он не вызывает тяжелых заболеваний. Но у людей с ослабленным иммунитетом он может вызвать тяжелые заболевания, вплоть до воспаления печени и даже менингита.
KP.RU предупредил, что немытые фрукты и овощи на рынках, если их употреблять в пищу без обработки, могут спровоцировать болезнь Боткина или вирусный гепатита А. Некоторые покупатели пробуют товар на вкус, ведь считается, что от одной черешни ничего не случится, но это обманчиво.