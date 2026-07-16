Россиянам напомнили, чем грозит поедание немытых овощей с грядки

KP.RU предупредил, что немытые фрукты и овощи на рынках, если их употреблять в пищу без обработки, могут спровоцировать болезнь Боткина или вирусный гепатита А. Некоторые покупатели пробуют товар на вкус, ведь считается, что от одной черешни ничего не случится, но это обманчиво.