Стало известно, когда россиян чаще всего накрывает кризис среднего возраста

По его словам, сам по себе кризис, длящийся обычно в возрасте от 37 до 45 лет, означает глубокое рассогласование между ожиданиями человека от жизни и его реальными достижениями. А ощущение нереализованности запускает механизмы саморазрушения, добавил он.