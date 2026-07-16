Стало известно, когда россиян чаще всего накрывает кризис среднего возраста

Кризис среднего возраста обычно настигает человека в возрасте от 37 и длится до 45 лет. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал психолог Андрей Зберовский.
Он отметил, что для успешного преодоления этого периода следует перестроить свое отношение к повседневности и отказаться от разрушительных попыток найти утешение на стороне.
По его словам, сам по себе кризис, длящийся обычно в возрасте от 37 до 45 лет, означает глубокое рассогласование между ожиданиями человека от жизни и его реальными достижениями. А ощущение нереализованности запускает механизмы саморазрушения, добавил он.
Специалист отметил, что для того, чтобы справиться с кризисом среднего возраста, нужно в первую очередь уточнить свои жизненные цели и найти алгоритм их достижения — это вернет радость.
KP.RU сообщил, что отправной точкой кризиса средних лет является осознание ограниченности времени или скрытый страх смерти. Изменения в теле и мышлении подталкивают к важным вопросам, которые в юности упускались из виду.