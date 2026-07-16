Редчайший цветок титановый аронник украли из ботанического сада в Германии

Похищенное растение было уже достаточно развито и готовилось к цветению. Этот процесс случается раз в несколько лет, длится всего несколько дней и традиционно привлекает множество посетителей. Полиция оценивает материальный ущерб в несколько сотен евро и просит свидетелей сообщить любую информацию о происшествии, передает Der Spiegel.