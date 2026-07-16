Редчайший цветок титановый аронник украли из ботанического сада в Германии

Клубень титанового аронника — одного из самых крупных и редких цветущих растений в мире — украли в немецком городе Геттинген из оранжереи Старого ботанического сада. Инцидент произошел в середине июня, предположительно, в рабочее время учреждения. Об этом пишет местное издание Spiegel.
Похищенное растение было уже достаточно развито и готовилось к цветению. Этот процесс случается раз в несколько лет, длится всего несколько дней и традиционно привлекает множество посетителей. Полиция оценивает материальный ущерб в несколько сотен евро и просит свидетелей сообщить любую информацию о происшествии, передает Der Spiegel.
19 октября 2025 года пять грабителей проникли в Лувр в Париже и похитили девять драгоценностей. «Вечерняя Москва» узнала у экс-сотрудника Бюро Интерпола в России Екатерины Бурковой подробности ограбления.
Согласно оценкам представителей музея, общая сумма ущерба от ограбления составляет 88 миллионов евро. После инцидента музей закрыли, и свои двери Лувр частично открыл только на следующий день.