В Северной Осетии три студента выиграли по 1 млн рублей на реализацию проектов

«Победителями конкурса стали Михаил Аникеев с проектом по разработке инновационного парафармацевтического средства для борьбы с андрогенной алопецией, Дарина Кумехова, представившая разработку микроигольчатого аппликатора для анестезии в стоматологической практике, а также Мария Дзидзоева с проектом по созданию линейки фармакологически активных продуктов для профилактики инфекций, вызванных грибковыми патогенами», — говорится в сообщении.