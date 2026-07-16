В Северной Осетии три студента выиграли по 1 млн рублей на реализацию проектов

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 июля. /ТАСС/. Три проекта студентов медицинского факультета Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова (СОГУ) одержали победу в седьмой очереди конкурса «Студенческий стартап». Проекты получили грантовую поддержку в размере 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе вуза.
«Победителями конкурса стали Михаил Аникеев с проектом по разработке инновационного парафармацевтического средства для борьбы с андрогенной алопецией, Дарина Кумехова, представившая разработку микроигольчатого аппликатора для анестезии в стоматологической практике, а также Мария Дзидзоева с проектом по созданию линейки фармакологически активных продуктов для профилактики инфекций, вызванных грибковыми патогенами», — говорится в сообщении.
Разработки направлены на решение актуальных задач современной медицины и фармации. Средства гранта могут быть направлены на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, приобретение оборудования, материалов и программного обеспечения, а также регистрацию юридического лица и оформление прав на интеллектуальную собственность. Реализовать проекты предстоит в течение 12 месяцев.
Научными руководителями всех трех проектов выступили кандидат химических наук, доцент кафедры фундаментальной медицины СОГУ Наталия Саламова и кандидат фармацевтических наук, заведующая кафедрой фундаментальной медицины Лариса Царахова.
Конкурс «Студенческий стартап» проводится Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».