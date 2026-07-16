США пятую ночь подряд наносят удары по Ирану

Напомним, что Россия осудила удары США по Ирану как нарушение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, что препятствует мирному решению кризиса. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что такие действия США разрушили перспективы урегулирования и возобновили конфликт.