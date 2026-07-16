США пятую ночь подряд наносят удары по Ирану

Вооружённые силы США начали очередную серию авиаударов по Ирану. Это уже пятая ночь подряд, когда американские военные наносят удары по иранской территории. Информацию об этом распространило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
«ВС США в 14:00 по времени Восточного побережья США (21:00 мск), пятую ночь подряд, приступили к осуществлению новой волны ударов по Ирану для дальнейшего ослабления военного потенциала Ирана», — объявило командование американской армии в соцсети X.
Напомним, что Россия осудила удары США по Ирану как нарушение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, что препятствует мирному решению кризиса. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что такие действия США разрушили перспективы урегулирования и возобновили конфликт.
Ранее KP.RU сообщил, что Иран в ответ на агрессию США вознамерился ударить по самому дорогому для Дональда Трампа — гольф-клубам и небоскрёбам.