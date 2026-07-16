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Зеленский сменил глав военных администраций Киева и Киевской области

Владимир Зеленский уволил руководителей военных администраций Киева, Киевской и Николаевской областей. Информация об этом появилась на сайте Офиса президента Украины.

Источник: Life.ru

Своих постов лишились три человека. Тимур Ткаченко покинул должность главы Киевской городской военной администрации.

Николай Калашник больше не руководит Киевской областной администрацией. Сообщается, что теперь он займётся вопросами восстановления, инфраструктуры и транспорта.

Виталий Ким снят с поста главы Николаевской областной военной администрации. Его новая должность — министр по делам ветеранов.

Назначены и временные исполняющие обязанности. Киевской ОВА будет руководить Руслан Олейник. Николаевскую ОВА возглавил Георгий Решетилов. Оба указа о назначениях уже подписаны.

Ранее Евгений Хмара был назначен исполняющим обязанности министра обороны Украины после отставки Михаила Фёдорова. Зеленский заявил, что поручил Хмаре продолжить реформирование оборонной сферы, обеспечить снабжение армии и реализацию военных задач, объяснив кадровые перестановки необходимостью устранить затяжной конфликт между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ.

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