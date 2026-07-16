В Германии три человека погибли при падении со смотровой башни в горах Гарц

Три человека погибли в результате падения со смотровой башни в горном массиве Гарц в Германии. Материал агентства DPA перевел aif.ru.
Чрезвычайное происшествие зафиксировано в районе Альтенау. Точные обстоятельства трагедии на данный момент выясняются.
Высота обзорной конструкции составляет около 65 метров, а с ее площадки открывается панорамный вид на окрестности горного хребта.
В настоящее время устанавливаются личности погибших, официальных данных о пострадавших пока не поступало. Правоохранительные органы начали проверку для установления причин случившегося.
В данный момент есть несколько версий, включая техническую неисправность защитных ограждений и неосторожность самих посетителей. Местные власти уже выразили соболезнования семьям погибших.
Ранее стало известно, что в Стамбуле туристка погибла при падении с Галатской башни.