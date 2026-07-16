Новости Калининграда: чистка рядов, «битва» ценников и место силы

На севере Калининградской области, в Славском районе, между реками Неман и Матросовка есть поселок, название которого с легкой руки журналистов и блогеров стало синонимом разрухи и запустения. О разрушениях в центральной части Ясного неоднократно писал и «Новый Калининград», и другие СМИ. Однако этот населенный пункт не так прост, как кажется на первый взгляд. Это выяснили наши корреспонденты, побывавшие в Ясном. Оказалось, что значительная часть его жителей вовсе не считает свою малую родину вымирающей, а даже наоборот — видит в ней потенциал для развития.