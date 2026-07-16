Специалисты Роспотребнадзора помогают Венесуэле после землетрясения

Роспотребнадзор в ноябре 2025 года поставил в Венесуэлу две современные мобильные лаборатории, которые в условиях ликвидации последствий стихийных бедствий используются в работе по обеспечению санитарного благополучия. Лаборатории располагают рядом с очагом заболеваний, что позволяет в кратчайшие сроки проводить исследования, определять источник вспышки инфекции и максимально быстро его ликвидировать, отметил Куклев. Он рассказал, что в прибывшую в Венесуэлу группу «входят российские инженерные специалисты и специалисты по лабораторной диагностике, которые в течение последних трех дней проводят тренировку и консультации для сотрудников Национального института гигиены имени Рафаэля Ранхеля по всем практическим вопросам, связанным с работой мобильных лабораторий».