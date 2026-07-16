Специалисты Роспотребнадзора помогают Венесуэле после землетрясения

КАРАКАС, 16 июля. /ТАСС/. Группа специалистов Роспотребнадзора оказывает помощь Венесуэле в преодолении последствий разрушительного землетрясения, которое произошло 24 июня. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии российского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Василий Куклев.
«Мы прибыли в Венесуэлу 11 июля в первом из двух бортов МЧС, которые доставили гуманитарную помощь. Основная задача нашей группы — это дополнительное обучение и тренировка сотрудников профильных институтов Венесуэлы, которые обеспечивают санитарно-эпидемиологическое благополучие в период ликвидации последствий землетрясения», — рассказал Куклев.
В доставленном в Венесуэлу гуманитарном грузе находится большое количество материалов для местных лабораторий, в том числе «диагностические препараты, тест-системы для выявления возбудителей кишечных, респираторных, вакциноуправляемых, природно-очаговых инфекций, что наиболее актуально в данный момент», сообщил руководитель группы российских специалистов. Он отметил также, что значительное количество расходных материалов, пробирок, пластика, средств индивидуальной защиты передано венесуэльской стороне, и это позволит не испытывать в ближайшие недели недостатка средств для диагностики инфекционных заболеваний.
Мобильные лаборатории.
Роспотребнадзор в ноябре 2025 года поставил в Венесуэлу две современные мобильные лаборатории, которые в условиях ликвидации последствий стихийных бедствий используются в работе по обеспечению санитарного благополучия. Лаборатории располагают рядом с очагом заболеваний, что позволяет в кратчайшие сроки проводить исследования, определять источник вспышки инфекции и максимально быстро его ликвидировать, отметил Куклев. Он рассказал, что в прибывшую в Венесуэлу группу «входят российские инженерные специалисты и специалисты по лабораторной диагностике, которые в течение последних трех дней проводят тренировку и консультации для сотрудников Национального института гигиены имени Рафаэля Ранхеля по всем практическим вопросам, связанным с работой мобильных лабораторий».
В ближайшие дни российские специалисты посетят мобильные госпитали и пункты временного размещения в наиболее пострадавшем от землетрясения штате Ла-Гуайра. «Мы видим нашу задачу в оценке текущего состояния в области санитарии, рисков в водоснабжении и связанных со скученностью и высокой степенью контактов между людьми», — отметил Куклев. Он сообщил, что российские эксперты планируют сформулировать определенные рекомендации для соответствующих служб Венесуэлы, чтобы подготовиться и минимизировать риски осложнения эпидемиологической ситуации в стране.
Землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня вечером, с разницей примерно в 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудами 7,2 и 7,5. По данным на 15 июля, погибли 4 829 человек, 16 740 получили ранения, 17 907 человек лишились крова, полностью разрушено 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. 20 857 человек размещены в 106 временных лагерях. В ходе поисковых операций спасены 6 462 человека. После землетрясения произошло 1 284 афтершока.