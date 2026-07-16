«Просто назови место»: Эрлинг Холанд принял приглашение на ужин от Тома Холланда

Холанд ранее сравнялся по голам с аргентинцем Лионелем Месси и французом Килианом Мбаппе в рамках чемпионата мира 2026 года. В ходе матча с командой Бразилии футболист забил два мяча — на 79-й и 90-й минутах. Теперь на текущем мировом первенстве на счету Холанда семь голов.