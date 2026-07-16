«Просто назови место»: Эрлинг Холанд принял приглашение на ужин от Тома Холланда

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд согласился поужинать с британским актером Томом Холландом, известным своим увлечением лондонским «Тоттенхэмом».
Ранее актер рассказал в эфире вечернего шоу Джимми Фэллона, что пытался пригласить футболиста на встречу еще в июне во время Гран-при «Формулы-1» в Монако, но не получил ответа.
Позже Холанд оставил комментарий под публикацией шоу в социальной сети, написав: «Приглашение принято. Немного с опозданием. Просто назови место!», отметив аккаунт актера.
25-летний форвард недавно помог сборной Норвегии впервые в истории выйти в четвертьфинал чемпионата мира. На своем дебютном мировом первенстве он провел пять матчей и забил семь голов, однако его команда уступила сборной Англии со счетом 1:2.
Холанд ранее сравнялся по голам с аргентинцем Лионелем Месси и французом Килианом Мбаппе в рамках чемпионата мира 2026 года. В ходе матча с командой Бразилии футболист забил два мяча — на 79-й и 90-й минутах. Теперь на текущем мировом первенстве на счету Холанда семь голов.