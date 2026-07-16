Четырехлетний мальчик случайно застрелил младшего двоюродного брата в США

12 июля семья из Джорджии приехала во Флориду, чтобы 14 июля отметить третий день рождения Брэйдена Теннисона. Согласно информации шерифа округа Оцеола, взрослые оставили двух детей в машине и отправились регистрировать арендуемую недвижимость. В этот момент двоюродный брат Брэйдена достал хранившийся без кобуры пистолет и выстрелил в него. Члены семьи еще не успели войти в дом, когда услышали звук выстрела внутри автомобиля.