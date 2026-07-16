Четырехлетний мальчик случайно застрелил младшего двоюродного брата в США

Четырехлетний ребенок выстрелил из пистолета своего отца в голову двухлетнему двоюродному брату в американском штате Флорида. Пострадавшего мальчика срочно доставили в больницу в Орландо, но врачи не смогли его спасти. Об этом во вторник, 14 июля, сообщила газета New York Post.
12 июля семья из Джорджии приехала во Флориду, чтобы 14 июля отметить третий день рождения Брэйдена Теннисона. Согласно информации шерифа округа Оцеола, взрослые оставили двух детей в машине и отправились регистрировать арендуемую недвижимость. В этот момент двоюродный брат Брэйдена достал хранившийся без кобуры пистолет и выстрелил в него. Члены семьи еще не успели войти в дом, когда услышали звук выстрела внутри автомобиля.
Одну из родственниц погибшего мальчика также доставили в больницу из-за сильного стресса. Следствие установило, что оружие принадлежало матери Брэйдена. Расследование продолжается, в настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинений, передает газета.
11 марта СМИ сообщили, что в американском Детройте подросток выстрелил в свою шестилетнюю сестру из пистолета, найденного в автомобиле, в результате чего девочка умерла.