Белый дом: Власти США ищут источник вспышки «взрывной» диареи в стране

3 июля СМИ сообщили, что в 18 американских штатах более 400 человек заразились паразитом циклоспорой, вызывающим кишечное заболевание с сильной водянистой диареей. В период с 1 мая по 16 июня в 17 штатах специалисты зарегистрировали 145 случаев, 20 человек были госпитализированы. Позднее количество заболевших в Мичигане превысило 300 — в шесть раз больше обычного годового показателя.