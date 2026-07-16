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Белый дом: Власти США ищут источник вспышки «взрывной» диареи в стране

Белый дом внимательно отслеживает ситуацию, связанную со вспышкой «взрывной» диареи в США, и активно работает над установлением источника ее распространения. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Белый дом внимательно отслеживает ситуацию, связанную со вспышкой «взрывной» диареи в США, и активно работает над установлением источника ее распространения. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

— Я принимала участие в совещаниях, посвященных этой проблеме, и могу заверить, что Белый дом держит ситуацию под контролем, — рассказала представитель американского правительства во время брифинга.

Она добавила, что власти Штатов занимаются улучшением методов диагностики заболевания, разработкой рекомендаций по его профилактике и поиском источников вспышки, передает страница Белого дома в соцсети X.

3 июля СМИ сообщили, что в 18 американских штатах более 400 человек заразились паразитом циклоспорой, вызывающим кишечное заболевание с сильной водянистой диареей. В период с 1 мая по 16 июня в 17 штатах специалисты зарегистрировали 145 случаев, 20 человек были госпитализированы. Позднее количество заболевших в Мичигане превысило 300 — в шесть раз больше обычного годового показателя.

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