Гендерное тестирование спортсменок начнут проводить в Белоруссии

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии рассмотрел требования Международного олимпийского комитета (МОК) по гендерному тестированию спортсменок для участия в Олимпийских играх 2028 года в американском Лос-Анджелесе. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в пресс-службе белорусской организации.
— Участвовать в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе смогут только девушки, подтвердившие пол с помощью генетического теста. На Играх не смогут выступать трансгендеры* и спортсменки с мужским набором хромосом, — говорится в сообщении.
Белорусские атлеты начнут соответствующее тестирование в августе текущего года, передает агентство «БелТа».
7 июля МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал убрать все ограничения, введенные в отношении российских спортсменов. Уточняется, что комитет примет решение по поводу демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх «в соответствующее время».
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.