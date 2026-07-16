Мэр Соснин: на Пермь обрушился сильнейший ливень за пять лет

В Перми прошел сильнейший за последние пять лет ливень. Непогода сопровождалась шквалистым ветром, который повалил деревья на ключевых улицах, в результате падения одного из них пострадала женщина. Сталкиваются с ударами стихии и ближайшие регионы — в Свердловской области затоплены тысячи домов и участков, Екатеринбург пережил «мощнейший ураган», в челябинском Златоусте уже неделю устраняют последствия шторма, а в Верхнем Уфалее за ночь выпало больше половины месячной нормы осадков. Что происходит на Урале и в чем причина непогоды — в материале «Газеты.Ru».