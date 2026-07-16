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Оператор телесуфлёра Перес заработал на Трампе тысячи долларов

Оператор телесуфлёра Трампа заработал $100 тысяч на ставках на его выступления.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп отстранил от работы оператора своего телесуфлёра после скандала со ставками на свои выступления. Речь идёт о Габриэле Пересе, который управляет телесуфлёром с 2016 года. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

«У Белого дома крайне строгие этические правила в отношении подобных вопросов, и, как я только что вам сказала, этот человек здесь больше не работает», — сказала Левитт во время пресс-брифинга. Переса отправили в неоплачиваемый административный отпуск, уточнила она.

Телеканал АВС информирует, что оператор делал сделал не менее 12 ставок на то, будут ли произнесены во время выступлений Трампа те или иные слова и заработал на этом более $100 тыс. В том числе он делал ставку и на содержание речи Трампа в Давосе.

Американский лидер назвал позором ситуацию с Пересом.

Одной из самых обсуждаемых тем в кулуарах 80-й сессии Генассамблеи ООН стала жалоба президента США на плачевное состояние штаб-квартиры организации.

Год назад Трамп обиделся на ООН из-за якобы сломанного телесуфлёра, при этом оказалось, что технику не включили сотрудники Белого дома.

В то же время члены семьи президента США заработали примерно 1,55 миллиарда долларов на продаже токенов.

Также Трамп заработал миллионы с продаж гитар, часов и Библий с его именем.

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