На месте схода вагонов в Пермском крае запустили движение поездов по одному пути

Ранее сообщалось, что сход шести вагонов и одной секции локомотива грузового поезда произошел 15 июля в 23:31 мск. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы экологии нет. Пассажирские поезда направили по измененным маршрутам в обход поврежденного участка: через станции Кузино и Лысьва или через станции Екатеринбург, Нижний Тагил и Чусовская.