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На месте схода вагонов в Пермском крае запустили движение поездов по одному пути

Пассажирские поезда направляются по своим маршрутам, сообщила Свердловская железная дорога.

ПЕРМЬ, 16 июля. /ТАСС/. Движение поездов запущено по одному пути на железнодорожном участке Кишерть — Шумково в Пермском крае, сообщается в Telegram-канале Свердловской железной дороги.

«В 21:43 мск открыто движение поездов по одному пути на участке Кишерть — Шумково Свердловской железной дороги. Пассажирские поезда направляются по своим маршрутам. РЖД принимаются меры по сокращению времени их задержки. Продолжаются работы по восстановлению движения по соседнему пути», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сход шести вагонов и одной секции локомотива грузового поезда произошел 15 июля в 23:31 мск. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы экологии нет. Пассажирские поезда направили по измененным маршрутам в обход поврежденного участка: через станции Кузино и Лысьва или через станции Екатеринбург, Нижний Тагил и Чусовская.