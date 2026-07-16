Врач объяснила пользу лука для здоровья сердца

Некоторые люди любят лук, а другие его не переносят. Однако он содержит в себе ряд антиоксидантов, которые обладают свойствами защиты сердца. Об этом aif.ru сообщила врач-диетолог Татьяна Солнцева.
«Лук содержит ряд антиоксидантов, в частности большое количество кверцитина, который известен своими противовоспалительными и кардиозащитными свойствами. Важно, что даже небольшая луковица содержит суточную норму кверцетина для взрослого человека», — сказала она.
Специалист отметила, что частое включение в рацион лука влияет на состояние метаболического здоровья. При этом если человек получает с пищей недостаточное количество антиоксидантов, риск развития хронических заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых, будет значительно выше.
RT рассказал, что сердечно-сосудистая система людей с малоподвижным образом жизни не получает должной нагрузки. Это, в свою очередь, ведет к ряду проблем со здоровьем.