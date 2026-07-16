В ДРК обнаружили новый вид обезьяны

По оценке ученых, ближайший родственник Colobus congoensis обитает более чем в 1,2 тыс. км от него, а их эволюционные линии разошлись около 4−5 млн лет назад. Исследователи предлагают отнести новый вид к находящимся под угрозой исчезновения из-за ограниченного ареала и сокращения среды обитания. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS One.