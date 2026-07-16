В ДРК обнаружили новый вид обезьяны

НАЙРОБИ, 16 июля. /ТАСС/. Международная группа ученых подтвердила существование нового вида обезьяны, обитающего в Демократической Республике Конго. Он получил научное название Colobus congoensis и стал лишь пятым новым видом обезьян, обнаруженным в Африке за последние 75 лет, сообщил портал Actualite.
Новый вид обитает в районе между реками Ломами и Конго в центральной части страны, в том числе на территории национального парка Ломами. Местные жители называют обезьяну ликвели. Животное отличается преимущественно черной шерстью и характерным участком розовато-оранжевой кожи вокруг рта.
Первое изображение неизвестной ученым обезьяны было получено в 2008 году, однако подтвердить существование отдельного вида тогда не удалось. С 2018 по 2022 год исследователи зафиксировали 114 появлений ликвели на территории площадью около 1,7 тыс. кв. км. Генетические, анатомические и акустические исследования впоследствии подтвердили, что речь идет об отдельном виде.
По оценке ученых, ближайший родственник Colobus congoensis обитает более чем в 1,2 тыс. км от него, а их эволюционные линии разошлись около 4−5 млн лет назад. Исследователи предлагают отнести новый вид к находящимся под угрозой исчезновения из-за ограниченного ареала и сокращения среды обитания. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS One.