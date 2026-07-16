Экс-помощник Тэтчер призвал лишить рабочих виз аргентинцев, играющих в АПЛ

В среду сборная Аргентины одержала победу над англичанами со счётом 2:1, второй раз подряд пробившись в финал мирового первенства. После финального свистка игроки, в том числе капитан Лионель Месси, подошли к сектору с болельщиками, держа в руках баннер с надписью «Мальвинские острова — аргентинские».