Экс-советник премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Нил Гардинер выступил с требованием отозвать разрешения на работу у аргентинских футболистов, которые играют в Английской премьер-лиге. Причиной стал инцидент с демонстрацией плаката о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов после полуфинального матча чемпионата мира.
В среду сборная Аргентины одержала победу над англичанами со счётом 2:1, второй раз подряд пробившись в финал мирового первенства. После финального свистка игроки, в том числе капитан Лионель Месси, подошли к сектору с болельщиками, держа в руках баннер с надписью «Мальвинские острова — аргентинские».
В аргентинской команде числятся шестеро представителей АПЛ: вратарь Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), защитники Кристиан Ромеро, Маркос Сенеси (оба — «Тоттенхэм»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), а также полузащитники Алексис Макаллистер («Ливерпуль») и Энцо Фернандес («Челси»).
«Каждый аргентинский футболист, выступающий в АПЛ и принявший участие в этой антибританской выходке, должен быть лишен рабочей визы», — написал Гардинер на своей странице в соцсети X*.
По сведениям Cope, ФИФА начнёт дисциплинарное разбирательство в отношении футболистов, однако вердикт будет вынесен уже после завершения турнира. В решающем матче действующие чемпионы мира и обладатели Кубка Америки встретятся 19 июля в Нью-Йорке с действующими чемпионами Евро — сборной Испании.
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