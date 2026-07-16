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Экс-помощник Тэтчер призвал лишить рабочих виз аргентинцев, играющих в АПЛ

Бывший помощник премьер-министра Великобритании призвал лишить рабочих виз футболистов сборной Аргентины, выступающих в АПЛ, на фоне инцидента с баннером про Мальвинские острова в полуфинале чемпионата мира.

Экс-советник премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Нил Гардинер выступил с требованием отозвать разрешения на работу у аргентинских футболистов, которые играют в Английской премьер-лиге. Причиной стал инцидент с демонстрацией плаката о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов после полуфинального матча чемпионата мира.

В среду сборная Аргентины одержала победу над англичанами со счётом 2:1, второй раз подряд пробившись в финал мирового первенства. После финального свистка игроки, в том числе капитан Лионель Месси, подошли к сектору с болельщиками, держа в руках баннер с надписью «Мальвинские острова — аргентинские».

В аргентинской команде числятся шестеро представителей АПЛ: вратарь Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), защитники Кристиан Ромеро, Маркос Сенеси (оба — «Тоттенхэм»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), а также полузащитники Алексис Макаллистер («Ливерпуль») и Энцо Фернандес («Челси»).

«Каждый аргентинский футболист, выступающий в АПЛ и принявший участие в этой антибританской выходке, должен быть лишен рабочей визы», — написал Гардинер на своей странице в соцсети X*.

По сведениям Cope, ФИФА начнёт дисциплинарное разбирательство в отношении футболистов, однако вердикт будет вынесен уже после завершения турнира. В решающем матче действующие чемпионы мира и обладатели Кубка Америки встретятся 19 июля в Нью-Йорке с действующими чемпионами Евро — сборной Испании.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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