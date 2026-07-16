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Силы ПВО Кувейта перехватили 32 иранских БПЛА, жилым районам нанесен ущерб

Обломки иранских беспилотников упали в жилых районах, жертв нет.

Силы противовоздушной обороны Кувейта отчитались в ликвидации 32 иранских беспилотников за день. Такую информацию озвучил официальный представитель минобороны эмирата — полковник Сауд аль-Атван.

По его словам, «иранская агрессия, предположительно, была направлена против нескольких важных объектов в стране». Более трех десятков дронов, выпущенных с территории Ирана были сбиты начиная с утра 16 июля. При этом из-за падения обломков перехваченных снарядов сразу нескольким жилым районам в Кувейте был нанесен различный материальный ущерб.

«Перехват этих вражеских целей привел к падению обломков в нескольких жилых районах, причинив материальный ущерб, жертв нет», — сообщает военный чиновник на официальной странице Минобороны Кувейта в соцсети X.

Ранее KP.RU сообщил, что вооружённые силы США начали очередную серию авиаударов по Ирану. Это уже пятая ночь подряд, когда американские военные наносят удары по иранской территории.

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