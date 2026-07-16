Силы ПВО Кувейта перехватили 32 иранских БПЛА, жилым районам нанесен ущерб

По его словам, «иранская агрессия, предположительно, была направлена против нескольких важных объектов в стране». Более трех десятков дронов, выпущенных с территории Ирана были сбиты начиная с утра 16 июля. При этом из-за падения обломков перехваченных снарядов сразу нескольким жилым районам в Кувейте был нанесен различный материальный ущерб.