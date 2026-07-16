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Француз Салиба выступал на чемпионате мира с переломом позвоночника

Защитник во время турнира принимал обезболивающие и получал специализированную помощь от врачей.

ПАРИЖ, 16 июля. /ТАСС/. Защитник сборной Франции по футболу Вильям Салиба играл на чемпионате мира 2026 года с переломом позвоночника. Об этом сообщило агентство RMC Sport.

По информации источника, игрок получил повреждение за два месяца до начала турнира, а во время мирового первенства принимал обезболивающие и получал специализированную помощь от врачей. Отмечается, что пока неизвестны сроки возвращения француза на поле.

Ранее ТАСС сообщал, что Салиба был заменен в первом тайме полуфинального матча чемпионата мира против команды Испании (0:2). На турнире он принял участие в шести матчах. 19 июля сборной Франции предстоит провести игру за бронзовые медали, встретившись с англичанами.

25-летний Салиба выступает за английский «Арсенал». В сезоне-2025/26 он вместе с командой стал чемпионом Англии и дошел до финала Лиги чемпионов.

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