Ветеран СВО Дорошин: многие участники боевых действий обращаются к вере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Многие участники боевых действий начинают обращаться к вере и искать духовную поддержку, оказавшись на фронте. Об этом на встрече в Храме-на-Крови в рамках фестиваля «Царские дни» в Екатеринбурге рассказал ветеран СВО, потомок императора Николая I Гавриил Дорошин.
«Очень много молодых ребят, которые были крещены, но не были воцерковлены, приезжая на фронт, неожиданно чувствовали потребность исповедоваться и поговорить со священником. Именно через эти испытания появляется потребность в духовной жизни и духовной поддержке», — сказал Дорошин.
Он добавил, что священники регулярно приезжают в подразделения, чтобы исповедовать, причащать и крестить военнослужащих, а также просто находиться рядом с ними в сложных условиях. Дорошин отметил, что это меняет отношение многих бойцов к церкви. По его мнению, духовная поддержка помогает военнослужащим справляться с трудностями и сохранять внутренние силы.
Фестиваль «Царские дни» проходит в Екатеринбурге с 11 по 21 июля и посвящен памяти семьи последнего российского императора Николая II. В программу входят богослужения, крестные ходы, выставки, концерты, лекции и другие культурно-просветительские мероприятия.