Ветеран СВО Дорошин: многие участники боевых действий обращаются к вере

Он добавил, что священники регулярно приезжают в подразделения, чтобы исповедовать, причащать и крестить военнослужащих, а также просто находиться рядом с ними в сложных условиях. Дорошин отметил, что это меняет отношение многих бойцов к церкви. По его мнению, духовная поддержка помогает военнослужащим справляться с трудностями и сохранять внутренние силы.