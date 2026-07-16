Никарагуа внезапно разорвала дипотношения с Италией

Правительство Никарагуа объявило о разрыве дипломатических отношений с Италией из-за критических заявлений итальянских официальных представителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Никарагуа.
«В ответ на необоснованные, агрессивные и безответственные заявления главы МИД Итальянской Республики Антонио Таяни, который с европейской надменностью оскорбил народ и правительство Никарагуа, пренебрегая всеми нормами уважения к отношениям между народами и правительствами, мы уведомляем правительство Италии, и в частности, министра Антонио Таяни, о разрыве всех дипломатических отношений с правительством Италии», — заявили в ведомстве.
МИД Никарагуа заявил, что его действия обоснованы защитой суверенитета и национального достоинства страны. Также там выразили глубокую скорбь по поводу итальянской агрессии, учитывая исторические отношения с этой страной.
Поводом для разрыва отношений стало то, что глава МИД Италии Антонио Таяни потребовал от Никарагуа экстрадировать террориста Алессио Касимирри и назвал республику «экстремистской страной».
Ранее KP.RU сообщил, что в июле 2025 года Никарагуа признала ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области как часть России.