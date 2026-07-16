Никарагуа внезапно разорвала дипотношения с Италией

«В ответ на необоснованные, агрессивные и безответственные заявления главы МИД Итальянской Республики Антонио Таяни, который с европейской надменностью оскорбил народ и правительство Никарагуа, пренебрегая всеми нормами уважения к отношениям между народами и правительствами, мы уведомляем правительство Италии, и в частности, министра Антонио Таяни, о разрыве всех дипломатических отношений с правительством Италии», — заявили в ведомстве.