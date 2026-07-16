Кабмин согласовал изменения в тюменскую программу для репатриантов

«Согласовать проект изменений, которые вносятся в подпрограмму “Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом” государственной программы Тюменской области “Содействие занятости населения и регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений”, — сказано в документе.