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Кабмин согласовал изменения в тюменскую программу для репатриантов

Они вносятся в госпрограмму области «Содействие занятости населения и регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений».

ТЮМЕНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Правительство РФ согласовало изменения в подпрограмму переселения живущих за рубежом соотечественников в Тюменскую область. Это следует из опубликованного распоряжения.

«Согласовать проект изменений, которые вносятся в подпрограмму “Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом” государственной программы Тюменской области “Содействие занятости населения и регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений”, — сказано в документе.