Не пережила смерть мужа: вдова Юрия Николаева умерла вслед за ним

Умерла Элеонора Николаева, вдова ушедшего из жизни в ноябре прошлого года народного артиста России Юрия Николаева, ее не стало на 75-м году жизни. Аif.ru собрал подробности.
Умерла тихо вслед за мужем.
Элеоноры Николаевой не стало 12 июля. Родные известного телеведущего не стали предавать огласке ее смерть. Могилу Николаевой на Троекуровском кладбище, рядом с супругом, обнаружил блогер Андрей Флор. Как выяснилось, супруга пережила Николаева его на восемь месяцев — сам артист ушел из жизни 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет.
Причины смерти Николаевой не называются, однако близкие семьи считают, что она не смогла пережить уход супруга, с которым прожила всю свою жизнь.
Всю жизнь спасала «своего Юру».
Знакомая с семьей Николаевых рассказала СМИ, что Николаева всю свою жизнь спасала «своего Юру» и, вероятно, просто не смогла жить без своей второй половинки.
«20 лет назад она настояла, чтобы муж прошел полное обследование и у него диагностировали онкологию, вылечили. Потом всегда ухаживала, была рядом, во всех его проектах — она поддерживала», — сказала она.
Известно, что Юрий Николаев и Элеонора поженились в 1975 году, они прожили душа в душу. Она всегда поддерживала супруга. Так, она помогла артисту справиться с алкогольной зависимостью — вместе с ним ездила на капельницы, убрала из его окружения плохо влияющих на него друзей и привила интерес к лыжным прогулкам.
Детей у семьи не было, однако сам Николаев об этом всегда сожалел. Он говорил, что они с Элеонорой пытались родить малыша, но у них не получилось. Возможности медицины в те годы были ограничены, отмечал телеведущий.
В последний раз Николаеву видели на публике на похоронах мужа. Сообщалось, что во время церемонии вдова с трудом смогла произнести слова прощания, едва сдерживая слезы.
Юрий Николаев умер от рецидива онкологии.
Напомним, Юрий Николаев умер в ноябре 2025 года в возрасте 76 лет. Причиной его смерти стал рецидив онкологического заболевания. Впервые рак кишечника у телеведущего обнаружили в 2007 году. Известно, что перед смертью Николаева экстренно госпитализировали в одну из больниц Москвы.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной Николаева, назвав его замечательным телеведущим и актером. Соболезнования в связи со смертью известного телеведущего выразил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия и ее культура понесли тяжелую утрату.
Депутат Госдумы Николай Новичков выступил с предложением учредить в России конкурс и премию для молодых эстрадных исполнителей имени телеведущего Юрия Николаева.
Николаева российские зрители знают по проектам «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».