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В Польше открыли выставку об украденном у России золоте скифов

В консульском отделе посольства России в Варшаве открылась выставка, посвященная скифскому золоту, вывезенному с территории Крыма.

В консульском отделе посольства России в Варшаве открылась выставка, посвященная скифскому золоту, вывезенному с территории Крыма. Экспозиция также размещена на сайте Российского зарубежья, сообщила дипмиссия 16 июля.

Материалы для выставки подготовлены Российским военно-историческим обществом. Они рассказывают об археологических находках, обнаруженных на полуострове и долгое время хранившихся в фондах четырех крымских музеев: Керченского и Бахчисарайского заповедников, «Херсонеса Таврического» и Центрального музея Тавриды.

В коллекцию входят предметы вооружения, доспехи, ювелирные изделия, ритуальные принадлежности и бытовые орудия разных эпох. Основу собрания составляют драгоценные украшения III-II веков до нашей эры, найденные в Усть-Альминском городище в Бахчисарайском районе.

В посольстве подчеркнули, что ценные экспонаты в настоящее время незаконно удерживаются киевскими властями при поддержке западных государств. В Министерстве культуры РФ ранее заявляли, что нахождение артефактов за рубежом нарушает принцип целостности музейных фондов. Директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова назвала уникальные древности, веками хранившиеся в Крыму, «политическими заложниками».

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