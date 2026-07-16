В ингушском городе Малгобеке начали строить школу искусств

МАГАС, 16 июля. /ТАСС/. Школу искусств почти на 400 мест начали возводить в городе Малгобеке в Республике Ингушетия. Учреждение культуры, где будут обучать музыке и хореографии, построят к 2027 году, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
«В городе Малгобеке появится новое здание детской школы искусств. Это будет современное пространство для детей не только из города, но и из сел Малгобекского района. Сегодня здесь обучаются 399 ребят. Около 140 из них занимаются музыкой — осваивают игру на различных инструментах, порядка 250 детей выбрали хореографию. Долгое время занятия проходили в приспособленном помещении», — рассказал Калиматов в «Максе».
Отмечается, что строительство идет по нацпроекту «Семья». Завершить проект планируют к концу 2027 года.
«Мы планомерно работаем над развитием учреждений культуры. Ранее все учреждения культуры республики были оснащены необходимыми музыкальными инструментами. Всего было приобретено более 600 инструментов. Уверен, что новая школа искусств в Малгобеке станет местом, где будут рождаться новые таланты, сохраняться наши культурные традиции и где дети смогут уверенно двигаться вперед», — добавил глава Ингушетии.