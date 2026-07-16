В ингушском городе Малгобеке начали строить школу искусств

«В городе Малгобеке появится новое здание детской школы искусств. Это будет современное пространство для детей не только из города, но и из сел Малгобекского района. Сегодня здесь обучаются 399 ребят. Около 140 из них занимаются музыкой — осваивают игру на различных инструментах, порядка 250 детей выбрали хореографию. Долгое время занятия проходили в приспособленном помещении», — рассказал Калиматов в «Максе».