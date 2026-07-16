В Польше выдвинули серьезное обвинение в адрес украинского диверсанта: подробности

Польскими правоохранительными органами предъявлено 47 пунктов обвинения 18-летнему украинцу. Парня подозревают в организации диверсий по заданию иностранной разведки. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям — пожизненное тюремное заключение. Об этом пишет портал RMF24 со ссылкой на данные прокуратуры.
Согласно данным следствия, задержанный был членом организованной диверсионной группы. В рамках уголовного дела установлено, что он наносил на фасады зданий и памятники многочисленные надписи с символикой Украинской повстанческой армии (УПА*), а также размещал красно-черные полотнища. В частности, надписи были размещены на памятниках жертвам Волынской резни.
«Последнее обвинение касается подготовки диверсии во время прошлогоднего парада в День Войска Польского. Он планировал пролет беспилотника над автомобилем, в котором во время парада должен был находиться президент», — передает портал.
По данным следствия, связь с кураторами поддерживалась через мессенджер, а вознаграждение переводилось на криптокошелек через зарубежные площадки. После ареста мужчина сознался в содеянном, но позже изменил свою позицию и отказался от ранее данных пояснений.
Тем временем польские власти депортировали трех украинцев за пропаганду нацизма и смертельное ДТП.
* — Организация, признанная в РФ экстремистской и запрещенная.