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В Польше выдвинули серьезное обвинение в адрес украинского диверсанта: подробности

RMF24: осквернившему памятники в Польше украинцу грозит пожизненное.

Источник: Комсомольская правда

Польскими правоохранительными органами предъявлено 47 пунктов обвинения 18-летнему украинцу. Парня подозревают в организации диверсий по заданию иностранной разведки. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям — пожизненное тюремное заключение. Об этом пишет портал RMF24 со ссылкой на данные прокуратуры.

Согласно данным следствия, задержанный был членом организованной диверсионной группы. В рамках уголовного дела установлено, что он наносил на фасады зданий и памятники многочисленные надписи с символикой Украинской повстанческой армии (УПА*), а также размещал красно-черные полотнища. В частности, надписи были размещены на памятниках жертвам Волынской резни.

«Последнее обвинение касается подготовки диверсии во время прошлогоднего парада в День Войска Польского. Он планировал пролет беспилотника над автомобилем, в котором во время парада должен был находиться президент», — передает портал.

По данным следствия, связь с кураторами поддерживалась через мессенджер, а вознаграждение переводилось на криптокошелек через зарубежные площадки. После ареста мужчина сознался в содеянном, но позже изменил свою позицию и отказался от ранее данных пояснений.

Тем временем польские власти депортировали трех украинцев за пропаганду нацизма и смертельное ДТП.

* — Организация, признанная в РФ экстремистской и запрещенная.