В Польше выдвинули серьезное обвинение в адрес украинского диверсанта: подробности

Согласно данным следствия, задержанный был членом организованной диверсионной группы. В рамках уголовного дела установлено, что он наносил на фасады зданий и памятники многочисленные надписи с символикой Украинской повстанческой армии (УПА*), а также размещал красно-черные полотнища. В частности, надписи были размещены на памятниках жертвам Волынской резни.