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Президент Аргентины будет смотреть финал ЧМ в куртке нефтяника на удачу

Президент Аргентины Хавьер Милей в четверг, 16 июля, заявил, что будет смотреть финал чемпионата мира по футболу, где сыграет национальная сборная, в своей резиденции в куртке нефтяника на удачу.

Президент Аргентины Хавьер Милей в четверг, 16 июля, заявил, что будет смотреть финал чемпионата мира по футболу, где сыграет национальная сборная, в своей резиденции в куртке нефтяника на удачу.

— Я все матчи смотрел в Оливосе. И даже больше — я смотрю в куртке одной из нефтяных компаний, мне жарко, но однажды я ее снял, и нам забили гол, поэтому я ее больше никогда не сниму, — сказал Милей в интервью Radio Mitre.

В финале 19 июля в Нью-Йорке встретятся действующие чемпионы мира аргентинцы и победители Евро — сборная Испании. Аргентина вышла в финал, обыграв Колумбию (3:0) в полуфинале. Для команды это третий финал подряд на чемпионатах мира.

Международная федерация футбола (ФИФА) не станет применять санкции к игрокам сборной Аргентины за демонстрацию политического баннера до завершения чемпионата мира. Дисциплинарное производство будет открыто, но решение по нему вынесут после финального матча турнира, который запланирован на 19 июля.

15 июля аргентинская сборная со счетом 2:1 одержала победу над англичанами в полуфинале чемпионата мира по футболу. В рамках финальной встречи аргентинцы сыграют с испанцами.

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