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Кардиолог Аксенова призвала не использовать лед при тепловом ударе

Резкое охлаждение может вызвать спазм сосудов.

Источник: Комсомольская правда

При тепловом ударе нужно сразу уйти с солнца в прохладное помещение или в тень, не следует охлаждаться при помощи льда. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог Юлия Аксенова.

«Можно приложить прохладные компрессы к голове, шее и крупным сосудам, обтереть кожу прохладной водой. Если человек находится в сознании, ему следует давать прохладную воду небольшими порциями», — отметила она.

По ее словам, не рекомендуется резко охлаждать человека ледяной водой или прикладывать лед непосредственно к коже. Это может вызвать спазм сосудов. Кроме того, если пострадавший потерял сознание, нельзя пытаться его напоить.

RT предупредил, что в жару не следует заниматься интенсивной физической нагрузкой, будь то на открытом солнце или в душном помещении, поскольку это один из механизмов получения теплового удара.