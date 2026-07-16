Кардиолог Аксенова призвала не использовать лед при тепловом ударе

При тепловом ударе нужно сразу уйти с солнца в прохладное помещение или в тень, не следует охлаждаться при помощи льда. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог Юлия Аксенова.
«Можно приложить прохладные компрессы к голове, шее и крупным сосудам, обтереть кожу прохладной водой. Если человек находится в сознании, ему следует давать прохладную воду небольшими порциями», — отметила она.
По ее словам, не рекомендуется резко охлаждать человека ледяной водой или прикладывать лед непосредственно к коже. Это может вызвать спазм сосудов. Кроме того, если пострадавший потерял сознание, нельзя пытаться его напоить.
RT предупредил, что в жару не следует заниматься интенсивной физической нагрузкой, будь то на открытом солнце или в душном помещении, поскольку это один из механизмов получения теплового удара.