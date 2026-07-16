Названы признаки психологического выгорания у подростков

Нарушение сна может свидетельствовать о серьезных изменениях в психике подростка. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила врач-психотерапевт Ирина Крашкина.
Она отметила, что поступление в вуз — это стресс-тест для всей семьи, и психика подростка может не выдержать напряжения.
Врач указала, что одним из первых тревожных знаков становится изменение сна. Нормально волноваться и не уснуть перед экзаменом. Однако если подросток просыпается очень рано с чувством тоски и сердцебиением или, наоборот, спит очень долго это повод для обращения к специалисту.
«Опасным симптомом является когнитивное сужение, когда подросток зацикливается… Кроме того, апатию и неспособность заставить себя открыть учебник родители часто путают с ленью, хотя на самом деле это признак выгорания», — предупредила Крашкина.
RT рассказал, что двухнедельный отпуск сам по себе не устраняет выгорание, поскольку человек меняет обстановку, но сохраняет установки, которые привели к нервному истощению.