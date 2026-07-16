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Названы признаки психологического выгорания у подростков

Психотерапевт Крашкина: нарушения сна могут указывать на выгорание у подростка.

Источник: Комсомольская правда

Нарушение сна может свидетельствовать о серьезных изменениях в психике подростка. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Она отметила, что поступление в вуз — это стресс-тест для всей семьи, и психика подростка может не выдержать напряжения.

Врач указала, что одним из первых тревожных знаков становится изменение сна. Нормально волноваться и не уснуть перед экзаменом. Однако если подросток просыпается очень рано с чувством тоски и сердцебиением или, наоборот, спит очень долго это повод для обращения к специалисту.

«Опасным симптомом является когнитивное сужение, когда подросток зацикливается… Кроме того, апатию и неспособность заставить себя открыть учебник родители часто путают с ленью, хотя на самом деле это признак выгорания», — предупредила Крашкина.

RT рассказал, что двухнедельный отпуск сам по себе не устраняет выгорание, поскольку человек меняет обстановку, но сохраняет установки, которые привели к нервному истощению.