Названы признаки психологического выгорания у подростков

Врач указала, что одним из первых тревожных знаков становится изменение сна. Нормально волноваться и не уснуть перед экзаменом. Однако если подросток просыпается очень рано с чувством тоски и сердцебиением или, наоборот, спит очень долго это повод для обращения к специалисту.