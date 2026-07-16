Врач развеял главные мифы о кофе

Он отметил, что есть мнение, согласно которому кофе якобы помогает вырабатываться гормону счастья — дофамину. Но это не так. За день в головном мозге постепенно накапливается аденозин — вещество, которое сообщает организму: «пора отдыхать». Кофеин временно блокирует рецепторы аденозина и мозг перестает получать сигнал об отдыхе, поэтому появляется ощущение бодрости, пояснил специалист.