Врач развеял главные мифы о кофе

Кофе приписывают множество полезных чудес, однако не все эти утверждения соответствуют действительности. Об этом aif.ru рассказал врач Александр Дзидзария.
Он отметил, что есть мнение, согласно которому кофе якобы помогает вырабатываться гормону счастья — дофамину. Но это не так. За день в головном мозге постепенно накапливается аденозин — вещество, которое сообщает организму: «пора отдыхать». Кофеин временно блокирует рецепторы аденозина и мозг перестает получать сигнал об отдыхе, поэтому появляется ощущение бодрости, пояснил специалист.
Также, по его словам, со временем кофе перестает действовать с нужным эффектом, и требуется выпивать больше напитка.
Телеканал «Царьград» сообщил, что две-три небольших чашки кофе в день содействуют бодрости и положительному настрою, не нанося вред организму.
360.ru рекомендовал при выборе растворимого кофе обращать внимание на метод его производства. Наиболее полезным для здоровья из растворимых видов считается кофе, произведенный методом сублимации.