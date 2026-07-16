В Калининграде на острове Октябрьский запустили крупный проект застройки с инвестициями более 100 млрд рублей

«Речь идёт о стратегическом партнёрстве, когда инвестор направляет значительные инвестиции не просто в стройку, а в долгосрочное и социально ответственное развитие нашего региона. Именно этот принцип заложен в работу с каждым инвестором в Калининградской области», — заявил губернатор.