Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матч MLS «Чикаго» — «Ванкувер» перенесли из-за лесных пожаров в Канаде

За американский клуб должен был дебютировать Роберт Левандовский.

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) между «Чикаго» и «Ванкувером» перенесли из-за неблагоприятного воздуха, который образовался на фоне лесных пожаров в Канаде. Об этом сообщил портал The Athletic.

Встреча должна была пройти в ночь на 17 июля по московскому времени на домашнем стадионе «Чикаго». В ней за американский клуб должен был дебютировать лучший нападающий сборной Польши Роберт Левандовский, который перешел в команду в нынешнее межсезонье.

«Из-за дыма от лесных пожаров в Канаде индекс качества воздуха в Чикаго достиг худших значений. Власти закрыли все общественные пляжи и бассейны, а в районе Чикагских парков отменили все мероприятия на свежем воздухе, которые нельзя было проводить внутри помещений», — говорится в материале.

Канаду охватили сильные лесные пожары, возникшие из-за аномальной жары, которая длится уже несколько недель.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше