«Европа грабит российские сокровища»: в Польше открылась выставка о скифском золоте

В Варшаве начала работу выставка, посвященная скифскому золоту, которое было вывезено из России. Об этом пишет РИА Новости.
Экспозиция с названием «Крымское золото: “цивилизованная” Европа грабит российские сокровища» была развернута в четверг в приемном зале консульства России в Варшаве.
Организатором выставки выступает Российское военно-историческое общество. Ее основу составляют археологические материалы, добытые в Крыму. На протяжении многих лет эти реликвии принадлежали коллекциям четырех учреждений полуострова: двух историко-культурных заповедников (в Керчи и Бахчисарае), а также заповедника «Херсонес Таврический» и Центрального музея Тавриды.
Среди экспонатов — оружие, доспехи, украшения, культовые и хозяйственные предметы разных культур. Основу экспозиции формируют драгоценности периода III-II веков до н. э., происходящие из Усть-Альминского городища в Бахчисарайском районе полуострова.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, процесс по возвращению сокровищ из коллекции музеев Крыма на родину будет выстроен по образцу с российскими культурными ценностями, вывезенными или пропавшими в период Второй мировой.