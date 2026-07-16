Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Европа грабит российские сокровища»: в Польше открылась выставка о скифском золоте

В Варшаве открылась выставка о похищенном у РФ скифском золоте.

Источник: Комсомольская правда

В Варшаве начала работу выставка, посвященная скифскому золоту, которое было вывезено из России. Об этом пишет РИА Новости.

Экспозиция с названием «Крымское золото: “цивилизованная” Европа грабит российские сокровища» была развернута в четверг в приемном зале консульства России в Варшаве.

Организатором выставки выступает Российское военно-историческое общество. Ее основу составляют археологические материалы, добытые в Крыму. На протяжении многих лет эти реликвии принадлежали коллекциям четырех учреждений полуострова: двух историко-культурных заповедников (в Керчи и Бахчисарае), а также заповедника «Херсонес Таврический» и Центрального музея Тавриды.

Среди экспонатов — оружие, доспехи, украшения, культовые и хозяйственные предметы разных культур. Основу экспозиции формируют драгоценности периода III-II веков до н. э., происходящие из Усть-Альминского городища в Бахчисарайском районе полуострова.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, процесс по возвращению сокровищ из коллекции музеев Крыма на родину будет выстроен по образцу с российскими культурными ценностями, вывезенными или пропавшими в период Второй мировой.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше