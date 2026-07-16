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21 подъезд отремонтировали на Бору после вмешательства Госжилинспекции

Жители шести многоэтажек пожаловались на бездействие ДУКа, после чего коммунальщиков заставили обновить стены и почтовые ящики.

Специалисты Госжилинспекции Нижегородской области проверили качество ремонта подъездов в многоквартирных домах города Бор. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее жители шести домов на улицах Профсоюзной, Везломцева, Свердлова, Нахимова и Луначарского пожаловались в ведомство на неудовлетворительное состояние общего имущества и игнорирование со стороны домоуправляющей компании. После выданных ГЖИ предписаний и предостережений обслуживающая организация привела подъезды в порядок: рабочие оштукатурили и покрасили стены, побелили потолки, обновили перила и установили новые почтовые ящики.

Как сообщила начальник борского отдела ГЖИ Татьяна Слободянюк, всего с начала 2026 года в подразделение поступило 633 обращения от собственников. По результатам проверок коммунальщикам Борского округа выписали штрафы на общую сумму 951 тысяча рублей.

Ранее сообщалось, что стандарты стоимости ЖКУ пересмотрят в нижегородском правительстве.