21 подъезд отремонтировали на Бору после вмешательства Госжилинспекции

Ранее жители шести домов на улицах Профсоюзной, Везломцева, Свердлова, Нахимова и Луначарского пожаловались в ведомство на неудовлетворительное состояние общего имущества и игнорирование со стороны домоуправляющей компании. После выданных ГЖИ предписаний и предостережений обслуживающая организация привела подъезды в порядок: рабочие оштукатурили и покрасили стены, побелили потолки, обновили перила и установили новые почтовые ящики.