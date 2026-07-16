21 подъезд отремонтировали на Бору после вмешательства Госжилинспекции

Специалисты Госжилинспекции Нижегородской области проверили качество ремонта подъездов в многоквартирных домах города Бор. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Ранее жители шести домов на улицах Профсоюзной, Везломцева, Свердлова, Нахимова и Луначарского пожаловались в ведомство на неудовлетворительное состояние общего имущества и игнорирование со стороны домоуправляющей компании. После выданных ГЖИ предписаний и предостережений обслуживающая организация привела подъезды в порядок: рабочие оштукатурили и покрасили стены, побелили потолки, обновили перила и установили новые почтовые ящики.
Как сообщила начальник борского отдела ГЖИ Татьяна Слободянюк, всего с начала 2026 года в подразделение поступило 633 обращения от собственников. По результатам проверок коммунальщикам Борского округа выписали штрафы на общую сумму 951 тысяча рублей.
Ранее сообщалось, что стандарты стоимости ЖКУ пересмотрят в нижегородском правительстве.