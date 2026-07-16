У сестер Кардашьян случилось горе: семья готовится к похоронам

Умерла Мэри Джо Кэмпбелл, мать Крис Дженнер и бабушка знаменитых сестер Кардашьян. Женщине был 91 год. Ким Кардашьян не стала раскрывать подробности о том, что стало причиной кончины.
Ким Кардашьян опубликовала подборку архивных фотографий и трогательный пост, в котором назвала покойную своей «родственной душой».
«…Именно ты показала мне, что значит быть трудолюбивой и успешной бизнесвумен. Ты дала мне мою первую работу — в своём магазине в Сан-Диего — и научила меня трудолюбию, стойкости и уверенности в себе», — написала Ким Кардашьян в соцсети.
Поклонники реалити-шоу «Семейство Кардашьян» запомнили Эм Джей благодаря ее остроумию, чувству юмора и теплым отношениям с внуками.
В посте Ким также призналась, что верит: бабушка продолжает следить за их жизнью в соцсетях, используя тот же тайный аккаунт, что и при жизни.
Ранее в возрасте 75-и лет ушла из жизни британская певица Бонни Тайлер.