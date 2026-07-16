У сестер Кардашьян случилось горе: семья готовится к похоронам

«…Именно ты показала мне, что значит быть трудолюбивой и успешной бизнесвумен. Ты дала мне мою первую работу — в своём магазине в Сан-Диего — и научила меня трудолюбию, стойкости и уверенности в себе», — написала Ким Кардашьян в соцсети.