Венгрия начала расследование против экс-главы МИД Сийярто из-за контактов с РФ

Новое правительство Венгрии инициировало расследование в отношении бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто из-за его предполагаемых контактов с Россией. Сийярто подал в отставку на этой неделе. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил премьер-министр Петер Мадьяр.
— Есть секретные документы, документы из министерства иностранных дел и другие. Когда появится информация, мы вам сообщим, — приводит слова Мадьяра издание 444.hu.
Представитель правительства подтвердил, что расследование уже начато, но не привел дополнительных деталей. Ранее Петер Мадьяр вступил в должность премьер-министра Венгрии. Ожидаются новые кадровые перестановки в правительстве.
Оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра одержала победу на парламентских выборах в Венгрии, которые прошли 12 апреля. Ей достались 138 мест в парламенте из 199. Она получила конституционное большинство — это позволит ей проводить серьезные реформы и даже вносить изменения в основной закон страны.
Венгрия закрывает двери перед Россией. Об этом во вторник, 14 июля, заявил министр обороны страны Ромулус Русин-Сенди.