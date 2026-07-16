Тренер назвал минимально допустимое количество шагов в день

Ориентир в 10 тысяч шагов в день давно стал универсальной рекомендацией. При этом минимальной планкой для поддержания активности является 6−7 тысяч шагов ежедневно. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер Михаил Прыгунов.
По его словам, цифра 10 тысяч шагов выбрана, потому что этот уровень физической активности, который под силу выполнить почти всем людям вне зависимости от пола.
«Нельзя сказать, что если вы будете делать чуть меньше, здоровье будет ухудшаться. Многое зависит от возраста, состояния здоровья и наличия лишнего веса», — уточнил он.
Эксперт заметил, что можно делать и больше — это только плюс. Меньше тоже допустимо, но несильно: 6−7 тысяч шагов в день — минимальная планка для поддержания активности.
Телеканал «Царьград» сообщил, что основой тренировочной программы людей старше 40 лет являются силовые упражнения. Такие упражнения как приседания, выпады и отжимания способствуют сохранению мышечной массы, поддерживают метаболизм и сохраняют здоровье суставов.
360.ru отметил, что для суставов полезны низкоударные виды активности. Они улучшают кровообращение и сохраняют объем движений, не травмируя суставные поверхности.