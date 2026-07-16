Диетолог раскрыла истинные причины тяги к сладкому

Врач-диетолог Анастасия Ефимова в разговоре с «Лентой.ру» раскрыла причины возникновения непреодолимой тяги к сладкому.
«Тяга к сладкому и мучному чаще всего возникает не из-за отсутствия силы воли. Пищевые привычки тесно связаны с психоэмоциональным состоянием, уровнем стресса, качеством сна и гормональными колебаниями», — сказала она.
По ее словам, хронический стресс и высокий уровень кортизола негативно влияют на пищевое поведение, и повышают вероятность импульсивного переедания.
Специалист отметила, что при недостатке сна снижается уровень гормона лептина и повышается уровень грелина, они ответственны за чувство голода и насыщения, поэтому мозг пытается найти быстрый источник энергии.
RT предупредил, что продукты с маркировкой «без углеводов» не всегда соответствуют заявленному, поэтому следует ориентироваться на состав. При этом полностью лишенных углеводов продуктов очень мало. К ним можно отнести воду, растительное и сливочное масла, животный жир, чай и кофе без добавок.