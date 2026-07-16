Диетолог раскрыла истинные причины тяги к сладкому

RT предупредил, что продукты с маркировкой «без углеводов» не всегда соответствуют заявленному, поэтому следует ориентироваться на состав. При этом полностью лишенных углеводов продуктов очень мало. К ним можно отнести воду, растительное и сливочное масла, животный жир, чай и кофе без добавок.