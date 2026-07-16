Госслужащие в РФ должны перейти на национальную платформу «Макс» к 2030 году

Российские госслужащие будут осуществлять рабочие коммуникации исключительно на национальной платформе «Макс». Переход планируется завершить к 2030 году. Такая цель оговорена в соответствующем правительственном постановлении.
«Доля рабочих коммуникаций государственных и муниципальных служащих… осуществленных с использованием исключительно многофункционального сервиса обмена информацией как средства мгновенного обмена сообщениями, должна достигнуть 100% к 2030 году», — сказано в документе, размещённом на портале официального опубликования правовых актов.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала классикой цензуры Запада удаление МAX и VK из Google Play.
Самые нелепые мифы о приложении «Макс» развенчиваем здесь на KP.RU.
Тем временем российский мессенджер MAX становится всё популярнее за рубежом, его уже используют 7 миллионов иностранцев.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
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