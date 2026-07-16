Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госслужащие в РФ должны перейти на национальную платформу «Макс» к 2030 году

Правительство РФ: госслужащие перейдут на «Макс» к 2030 году.

Источник: Комсомольская правда

Российские госслужащие будут осуществлять рабочие коммуникации исключительно на национальной платформе «Макс». Переход планируется завершить к 2030 году. Такая цель оговорена в соответствующем правительственном постановлении.

«Доля рабочих коммуникаций государственных и муниципальных служащих… осуществленных с использованием исключительно многофункционального сервиса обмена информацией как средства мгновенного обмена сообщениями, должна достигнуть 100% к 2030 году», — сказано в документе, размещённом на портале официального опубликования правовых актов.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала классикой цензуры Запада удаление МAX и VK из Google Play.

Самые нелепые мифы о приложении «Макс» развенчиваем здесь на KP.RU.

Тем временем российский мессенджер MAX становится всё популярнее за рубежом, его уже используют 7 миллионов иностранцев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.

Зеленский просчитался, на Украине вспыхнул картонный Майдан: полная хронология протестов из-за отставки «министра войны» Федорова.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше